Видео с текстом от ANONYMUS



ANONYMUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "La Bestia". Эта песня взята из альбома "La Bestia", выпущенного двенадцатого июня на Bam&co Heavy.



Трек-лист:



“Bajo Presión”

“Bicho Loco”

“Sobrevivir”

“Violencia Versus Violence” (featuring Carlos Maldos of Lethal Creation (MX) and Arno from Black Bomb A)

“La Bestia”

“Máquinas”

“Cada loco con su tema”

“Tierra”

“Terremoto”







просмотров: 93