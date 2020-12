сегодня



ANONYMUS стали лучшими



Двенадцатая работа канадских трэшеров ANONYMUS "La Bestia (Bam&Co Heavy)" получила сразу две награды на GAMIQ Awards (Gala Alternatif de la Musique Indépendante du Québec) в категории "Metal Album of The Year" и первую "Piggy Award", названную так в честь гитариста VOIVOD Denis "Piggy" D'Amour'а.



За "Metal Album of The Year" боролись:



Anonymus - La Bestia - Winner

Obey The Brave - Balance

Sandveis - Saboteur

Scare - Not Dead Yet, Probably...

Souphl - Commerages

Warsenal - Feast Your Eyes







