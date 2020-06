сегодня



Видео с текстом от BURIED REALM



BURIED REALM опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Wonder And Terror Of Fortune", в записи которой принимали участие Rafael Trujillo (ex-Obscura) и Ryan Strain (Chaos For The Masses). Этот трек взят из альбома "Embodiment Of The Divine", выход которого запланирован на 24 июля:



"The Burning Remnants" ft. guests Dean Arnold (Operus, ex-Vital Remains)

"Overlord" ft. guest Andy Gillion (Mors Principium Est)

"Master Psychosis" ft. guests Benjamin Ellis (Scar Symmetry), Ryan Strain (Chaos For The Masses)

"Scales Of Queen Dragon" ft. guests Andy Gillion (Mors Principium Est)

"Silver Tongue" ft. guests Bob Katsionis (ex-Firewind), Dean Arnold (Operus, ex-Vital Remains)

"In The Shallow Light" ft. guests Peter Wichers (ex-Soilwork), Ryan Strain (Chaos For The Masses)

"Embodiment Of The Divine" ft. guests Benjamin Ellis (Scar Symmetry), Peter Wichers (ex-Soilwork)

"Infinite Mutation" ft. guests Lee McKinney (Born of Osiris), Ryan Strain (Chaos For The Masses)

"The Wonder And Terror Of Fortune" ft. guests Rafael Trujillo (ex-Obscura), Ryan Strain (Chaos For The Masses)







