сегодня



Члены OBSCURA, FINNTROLL на новом сингле BURIED REALM



"Poison Palace", новая песня группы BURIED REALM, в записи которой принимали участие гитарист OBSCURA Christian Münzner и барабанщик Heikki Saari (FINNTROLL), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Buried Realm", выход которого запланирован на третье июня.



Трек-лист:



"Entrance"

"Spectral Light"

"Poison Palace"

"The Iron Flame"

"Witch Bones"

"Where the Armless Phantoms Glide"

"Elder Gods"

"Quicksand Memory"

"He’s Back (The Man Behind the Mask)" (Alice Cooper cover)



- All songs performed by: Josh Dummer

- All songs written by: Josh Dummer

- Produced by: Josh Dummer

- Mixed by: Ronnie Björnström

- Mastered by: Ronnie Björnström

- Album Artwork by: Pär Olofsson



Album band lineup:



- Josh Dummer - All instruments and vocals

- Heikki Saari - Drums



Guest performances:



- Bob Katsionis (Witch Bones)

- Christian Münzner (Poison Palace)

- Christofer Malmström (Elder Gods)

- Christopher Amott (The Iron Flame/ Quicksand Memory)

- Dan Swanö (Where the Armless Phantoms Glide)

- Dean Arnold (Spectral Light, Primalfrost)







+0 -0



просмотров: 125