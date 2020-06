сегодня



Видео с текстом от FROM THE DEPTH



FROM THE DEPTH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Spread Your Fire" из нового альбома Moments, выход которого намечен на двадцать восьмое августа на Rockshots Records.



Трек-лист:



"Immortal"

"Spread Your Fire"

"Ten Years"

"Streets Of Memory"

"Hypnos"

"Forget And Survive"

"Just Ice"

"Missed"

"A Matter Of Time"

"Somewhere"







