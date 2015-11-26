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From the Depth

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Новая песня FROM THE DEPTH



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"Immortal", новая песня группы FROM THE DEPTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Moments, выход которого запланирован на 28 августа на Rockshots Records.

Трек-лист:

"Immortal"
"Spread Your Fire"
"Ten Years"
"Streets Of Memory"
"Hypnos"
"Forget And Survive"
"Just Ice"
"Missed"
"A Matter Of Time"
"Somewhere"

ItalyвЂ™s FROM THE DEPTH Release вЂњImmortalвЂќ Single



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