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Новая песня FROM THE DEPTH
"Immortal", новая песня группы FROM THE DEPTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Moments, выход которого запланирован на 28 августа на Rockshots Records.
Трек-лист:
"Immortal"
"Spread Your Fire"
"Ten Years"
"Streets Of Memory"
"Hypnos"
"Forget And Survive"
"Just Ice"
"Missed"
"A Matter Of Time"
"Somewhere"
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