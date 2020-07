сегодня



Рассказ об издании альбома CARACH ANGREN



Видео, рассказывающее о лимитированном издании нового альбома CARACH ANGREN, Franckensteina Strataemontanus, доступно ниже.



Трек-лист:



“Here In German Woodland”

“Scourged Ghoul Undead”

“Franckensteina Strataemontanus”

“The Necromancer”

“Sewn For Solitude”

“Operation Compass”

“Monster”

“Der Vampir von Nurnberg”

“Skull With A Forked Tongue”

“Like A Conscious Parasite I Roam”

“Frederick’s Experiments” (Bonus track)







+0 -0



просмотров: 30