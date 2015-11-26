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Carach Angren

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2 июл 2020 : 		 Рассказ об издании альбома CARACH ANGREN

26 июн 2020 : 		 Новый альбом CARACH ANGREN доступен для прослушивания

29 май 2020 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

26 апр 2020 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

13 мар 2020 : 		 Новый сингл CARACH ANGREN

3 ноя 2019 : 		 CARACH ANGREN приступили к записи

31 июл 2019 : 		 Новое видео клавишника CARACH ANGREN

6 мар 2019 : 		 Винил CARACH ANGREN выйдет летом

18 янв 2018 : 		 Концертное видео CARACH ANGREN

17 июн 2017 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

19 май 2017 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

26 апр 2017 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

17 мар 2017 : 		 Новый альбом CARACH ANGREN выйдет летом

20 фев 2015 : 		 Новый альбом CARACH ANGREN доступен для прослушивания

11 фев 2015 : 		 Видео с текстом от CARACH ANGREN

17 янв 2015 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

17 дек 2014 : 		 Видео с текстом от CARACH ANGREN

13 окт 2014 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

15 июн 2014 : 		 CARACH ANGREN приступили к записи

7 фев 2013 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

21 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CARACH ANGREN

29 фев 2012 : 		 Новый альбом CARACH ANGREN выйдет в мае

13 окт 2011 : 		 CARACH ANGREN на SEASON OF MIST

23 июн 2011 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

12 дек 2009 : 		 CARACH ANGREN завершили работу над новым диском
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Рассказ об издании альбома CARACH ANGREN



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Видео, рассказывающее о лимитированном издании нового альбома CARACH ANGREN, Franckensteina Strataemontanus, доступно ниже.

Трек-лист:

“Here In German Woodland”
“Scourged Ghoul Undead”
“Franckensteina Strataemontanus”
“The Necromancer”
“Sewn For Solitude”
“Operation Compass”
“Monster”
“Der Vampir von Nurnberg”
“Skull With A Forked Tongue”
“Like A Conscious Parasite I Roam”
“Frederick’s Experiments” (Bonus track)

CARACH ANGREN - Franckensteina Strataemontanus Limited Edition Unboxed; Video



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