Новое видео CARACH ANGREN

"Franckensteina Strataemontanus", новое видео группы CARACH ANGREN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Franckensteina Strataemontanus".
Трек-лист:
“Here In German Woodland”
“Scourged Ghoul Undead”
“Franckensteina Strataemontanus”
“The Necromancer”
“Sewn For Solitude”
“Operation Compass”
“Monster”
“Der Vampir von Nurnberg”
“Skull With A Forked Tongue”
“Like A Conscious Parasite I Roam”
“Frederick’s Experiments” (Bonus track)
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