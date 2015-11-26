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Cold

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Басистка COLD выпускает книгу



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Басистка COLD Lindsay Manfredi проводит время коронапаузы на ферме в Fallbrook, California. Результатом этого стала её дебютная книга, "Unfuckwithable: A Guide To Inspired Badassery", выпуском которой займутся Gold Publishing, LLC.

«Работать в дороге над чем-то, кроме музыки и общения с фанатами, чрезвычайно сложно, так как я не настолько сосредоточена. И хотя пока что туры давать нельзя — это отстой, однако карантин дал мне возможность сосредоточиться на завершении книги, которая была подготовлена четыре года назад».

Истоки "Unfuckwithable" берут свое начало более 20 лет назад, когда Manfredi сделала паучью татуировку, логотип ее любимой группы, работая в музыкальной индустрии над собственными проектами. Она и не представляла, что именно она предопределеит ее будущее. В 2014 году вокалист команды, Scooter Ward увидел эту тату и связался с Lindsay.

Ward: «Мы искали нового басиста, и кто-то прислал мне несколько фотографий со ссылками на Lindsay, играющую на басу. Ее татуировка с лого группы на предплечье была приятным сюрпризом. Потом я посмотрел ее выступление в TEDx о некоммерческой организации, которую она основала, Girls Rock Indianapolis, и это решило вопрос. Она не только отличный музыкант но и привносит замечательную энергетику в группу».

COLD Bassist LINDSAY MANFREDI Releases Her Debut Book, 'Unf**kwithable: A Guide To Inspired Badassery'




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