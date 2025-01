сегодня



COLD отметят юбилей альбома



COLD сообщили о том, что в рамках ближайшего тура отметят 25-летие второго альбома "13 Ways To Bleed On Stage" и 20-летие "A Different Kind Of Pain".



«Нам уже не терпится разделить эти две замечательные пластинки вместе с вами!»











