Дебют MORTUOUS вышел на виниле



Третьего июля MORTUOUS выпустили ограниченным тиражом (600 копий) в двух цветовых вариантах виниловую версию дебютного альбома Through Wilderness:



Трек-лист:



“Crossing Eternity”

“Ghost Of A Storm”

“Sand In The Sky”

“High Above The Crown”

“Kingdome Come”

“Embrace Your Voices”

“Journey To The End Of Dreams”

“Winter Poem”

“Haunted”

“Dreams Fall”

“Angles Cry, Rainbows Hide”

“Spirit Of The Forest”

“War Of Gods”







