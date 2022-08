22 авг 2022



Новая песня MORTUOUS



"Graveyard Rain", новая песня группы MORTUOUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Upon Desolation, выход которого запланирован на 16 сентября на Carbonized в США и Extremely Rotten Productions в Европе.



Трек-лист:



"Carve"

"Nothing"

"Metamorphosis"

"Days Of Grey"

"Defiled By Fire"

"Burning Still..."

"Ash And Dismay"

"Graveyard Rain"







+0 -0



просмотров: 177