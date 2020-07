сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома NASTY



NASTY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Menace, выход которого намечен 25 сентября на Century Media Records. За оформление отвечал Michael Shantz (Bring Me The Horizon, Your Demise, Drop Dead Clothing and many more), а трек-лист выглядит так:



"Ultimate"

"Bulletrain"

"Menace"

"Be Careful"

"666AM"

"Tricky Plays"

"Betrayer"

"You Will Know My Name"

"Inhale/Exhale"

"Blood Crop"

"Addicted"

"Table Of Kings"

"The End Of The World"

"Ballad Of Bullets"







+0 -0



просмотров: 76