Новое видео NASTY



"666AM", новое видео группы NASTY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Menace", выходящего 25 сентября на Century Media.



Трек-лист:



"Ultimate"

"Bulletrain"

"Menace"

"Be Careful"

"666AM"

"Tricky Plays"

"Betrayer"

"You Will Know My Name"

"Inhale/Exhale"

"Blood Crop"

"Addicted"

"Table Of Kings"

"The End Of The World"

"Ballad Of Bullets"







