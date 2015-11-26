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Black Rose Maze

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Видео с текстом от BLACK ROSE MAZE



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"Maze", официальное видео с текстом от проекта BLACK ROSE MAZE, основанного Rosa Laricchiuta, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, релиз которого намечен на седьмое августа на Frontiers Music Srl. Помимо собственных треков, в альбом войдет композиции от Clif Magness (Steve Perry, Avril Lavigne), Nasson (Chaos Magic, Sinner’s Blood) и Alessandro Del Vecchio (Hardline, Jorn, Revolution Saints etc.). Продюсером материала выступал Alessandro Del Vecchio, а трек-лист выглядит следующим образом:

"In The Dark"
"Laws Of Attraction" (Feat. Jeff Scott Soto)
"Let Me Be Me"
"Free"
"Look At Me Now"
"Maze"
"Let Me Go"
"Only You"
"Earth Calling"
"You Can't Stop Me"
"Call Me Now"

Rosa Laricchiuta's BLACK ROSE MAZE Release "Maze" Lyric Video



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