Новая песня BLACK ROSE MAZE



"Laws Of Attraction" (Feat. Jeff Scott Soto), новая песня проекта BLACK ROSE MAZE, основанного Rosa Laricchiuta, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, релиз которого состоялся седьмого августа на Frontiers Music Srl. Помимо собственных треков, в альбом вошли композиции от Clif Magness (Steve Perry, Avril Lavigne), Nasson (Chaos Magic, Sinner’s Blood) и Alessandro Del Vecchio (Hardline, Jorn, Revolution Saints etc.). Продюсером материала выступал Alessandro Del Vecchio, а трек-лист выглядит следующим образом:



"In The Dark"

"Laws Of Attraction" (Feat. Jeff Scott Soto)

"Let Me Be Me"

"Free"

"Look At Me Now"

"Maze"

"Let Me Go"

"Only You"

"Earth Calling"

"You Can't Stop Me"

