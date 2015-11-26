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все новости группы
10 Years
США
Alternative Metal
http://10yearsmusic.com/site/
Myspace:
http://www.myspace.com/10years
Facebook:
https://www.facebook.com/10yearsmusic
11 июл 2020
:
Новая песня 10 YEARS
15 май 2020
:
Видео с текстом от 10 YEARS
11 май 2018
:
Новое видео 10 YEARS
19 окт 2017
:
Новая песня 10 YEARS
27 сен 2017
:
Новое видео 10 YEARS
22 авг 2017
:
Новый альбом 10 YEARS выйдет осенью
3 дек 2016
:
10 YEARS на MASCOT LABEL GROUP
15 мар 2015
:
10 YEARS исполнили новые песни
11 фев 2015
:
Новое видео 10 YEARS
5 дек 2014
:
Новый альбом 10 YEARS выйдет весной
16 май 2013
:
Акустика от 10 YEARS
2 апр 2013
:
Новое видео 10 YEARS
6 авг 2012
:
Новый альбом 10 YEARS доступен для прослушивания
28 июл 2012
:
Новое видео 10 YEARS
5 июл 2012
:
10 YEARS исполнили новые треки
4 июл 2012
:
Новое видео 10 YEARS
1 июн 2012
:
Новая песня 10 YEARS
12 май 2012
:
Обложка нового альбома 10 YEARS
3 апр 2012
:
Новый альбом 10 YEARS выйдет в июле
1 сен 2010
:
Новое видео 10 YEARS
11 июл 2020
Новая песня
10 YEARS
"The Unknown", новая песня группы 10 YEARS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Violent Allies", выход которого запланирован на восемнадцатое сентября на Mascot Records.
Трек-лист:
01. The Shift
02. The Unknown
03. Waiting
04. Déjà Vu
05. Without You
06. Cut The Cord
07. Planets III
08. Sleep In The Fire
09. I Wish
10. Start Again
11. Planets IV
12. Say Goodbye
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).