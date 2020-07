11 июл 2020



Новая песня 10 YEARS



"The Unknown", новая песня группы 10 YEARS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Violent Allies", выход которого запланирован на восемнадцатое сентября на Mascot Records.



Трек-лист:



01. The Shift



02. The Unknown



03. Waiting



04. Déjà Vu



05. Without You



06. Cut The Cord



07. Planets III



08. Sleep In The Fire



09. I Wish



10. Start Again



11. Planets IV



12. Say Goodbye

























