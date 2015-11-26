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10 Years

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11 июл 2020 : 		 Новая песня 10 YEARS

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от 10 YEARS

11 май 2018 : 		 Новое видео 10 YEARS

19 окт 2017 : 		 Новая песня 10 YEARS

27 сен 2017 : 		 Новое видео 10 YEARS

22 авг 2017 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет осенью

3 дек 2016 : 		 10 YEARS на MASCOT LABEL GROUP

15 мар 2015 : 		 10 YEARS исполнили новые песни

11 фев 2015 : 		 Новое видео 10 YEARS

5 дек 2014 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет весной

16 май 2013 : 		 Акустика от 10 YEARS

2 апр 2013 : 		 Новое видео 10 YEARS

6 авг 2012 : 		 Новый альбом 10 YEARS доступен для прослушивания

28 июл 2012 : 		 Новое видео 10 YEARS

5 июл 2012 : 		 10 YEARS исполнили новые треки

4 июл 2012 : 		 Новое видео 10 YEARS

1 июн 2012 : 		 Новая песня 10 YEARS

12 май 2012 : 		 Обложка нового альбома 10 YEARS

3 апр 2012 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет в июле

1 сен 2010 : 		 Новое видео 10 YEARS
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|||| 11 июл 2020

Новая песня 10 YEARS



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"The Unknown", новая песня группы 10 YEARS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Violent Allies", выход которого запланирован на восемнадцатое сентября на Mascot Records.

Трек-лист:

01. The Shift

02. The Unknown

03. Waiting

04. Déjà Vu

05. Without You

06. Cut The Cord

07. Planets III

08. Sleep In The Fire

09. I Wish

10. Start Again

11. Planets IV

12. Say Goodbye

10 YEARS To Release 'Violent Allies' Album In September











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