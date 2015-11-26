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10 Years

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14 янв 2022 : 		 Новое видео 10 YEARS

1 дек 2021 : 		 Вокалист 10 YEARS поймал COVID-19

20 авг 2020 : 		 Новое видео 10 YEARS

11 июл 2020 : 		 Новая песня 10 YEARS

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от 10 YEARS

11 май 2018 : 		 Новое видео 10 YEARS

19 окт 2017 : 		 Новая песня 10 YEARS

27 сен 2017 : 		 Новое видео 10 YEARS

22 авг 2017 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет осенью

3 дек 2016 : 		 10 YEARS на MASCOT LABEL GROUP

15 мар 2015 : 		 10 YEARS исполнили новые песни

11 фев 2015 : 		 Новое видео 10 YEARS

5 дек 2014 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет весной

16 май 2013 : 		 Акустика от 10 YEARS

2 апр 2013 : 		 Новое видео 10 YEARS

6 авг 2012 : 		 Новый альбом 10 YEARS доступен для прослушивания

28 июл 2012 : 		 Новое видео 10 YEARS

5 июл 2012 : 		 10 YEARS исполнили новые треки

4 июл 2012 : 		 Новое видео 10 YEARS

1 июн 2012 : 		 Новая песня 10 YEARS

12 май 2012 : 		 Обложка нового альбома 10 YEARS

3 апр 2012 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет в июле

1 сен 2010 : 		 Новое видео 10 YEARS
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10 YEARS опубликовали визуальный ряд к композиции "Déjà Vu", которая вошла в альбом "Violent Allies".

«Это песня о попытке отвлечься от однообразных вещей, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, и найти вдохновение в новых способах. Это относится не только к процессу сочинения песен, но и к нашей личной жизни. Мы можем застрять в повторяющемся цикле чтения одних и тех же новостей, просмотра социальных сетей и слушания пересказа одних и тех же историй снова и снова. Иногда так хочется отвлечься, отключить свой мозг и обратиться к другим аспектам жизни».

Первый сингл "The Shift", вошедший в этот альбом, имеет более 9 миллионов прослушиваний на Spotify, и 15,9 миллиона на всех сервисах суммарно.

10 YEARS Announces Spring 2022 Tour, Drops





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