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Новое видео 10 YEARS



10 YEARS опубликовали визуальный ряд к композиции "Déjà Vu", которая вошла в альбом "Violent Allies".



«Это песня о попытке отвлечься от однообразных вещей, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, и найти вдохновение в новых способах. Это относится не только к процессу сочинения песен, но и к нашей личной жизни. Мы можем застрять в повторяющемся цикле чтения одних и тех же новостей, просмотра социальных сетей и слушания пересказа одних и тех же историй снова и снова. Иногда так хочется отвлечься, отключить свой мозг и обратиться к другим аспектам жизни».



Первый сингл "The Shift", вошедший в этот альбом, имеет более 9 миллионов прослушиваний на Spotify, и 15,9 миллиона на всех сервисах суммарно.







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