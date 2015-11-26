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Veil Of Secrets

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
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|||| 11 июл 2020

Бывшая вокалистка TRISTANIA и бывший ударник BORKNAGAR в VEIL OF SECRETS



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Бывшая вокалистка TRISTANIA Vibeke Stene и бывший ударник BORKNAGAR Asgeir Mickelson объединились в VEIL OF SECRETS, дебютный альбом которого получил название "Dead Poetry", и будет выпущен на CD и виниле на Crime Records осенью. За сведение отвечал Børge Finstad из Toproom Studio. Mickelson записал партии гитар, ударных и баса, Sareeta (RAM-ZET, ex-ÁSMEGIN) скрипки, а Erling Malm (ARTICULUS, ENDOLITH) отвечал за харш-вокал. Оформление создал Kjell Åge Moland. В настоящий момент диск проходит мастеринг в Dub Studio у Endre Kirkesola.

Vibeke: «После некоторых лет, в течение которых не было никакого музыкального творчества или представления, я испытывала сильное внутреннее желание творить и чувствовать себя живой посредством музыки. Поэтому я начала искать решение.

Когда Asgeir связался со мной для проекта GOD OF ATHEISTS, мы начали делиться музыкой и идеями, что привело к приятному процессу самовыражения.

Я воспользовалась случаем, чтобы убедиться, что мои слова, мысли и мечты могут иметь любую ценность в сочетании с моими внутренними настроениями.

Композиторский процесс "Dead Poetry" был построен на честности и доверии, и поэтому я очень горжусь тем, что, наконец, могу поделиться с вами VEIL OF SECRETS».

Mickelson: «Большинство людей знают меня как барабанщика, но я начинал как гитарист. После того, как я переключился на ударные, я не играл на гитаре годами, так что когда я снова взял её в руки в 2002 году, я быстро начал сочинять думовые риффы.

Для меня существует только два настоящих дум-металлических альбома, это классика CANDLEMASS 'Epicus Doomicus Metallicus' и 'Nightfall', так что этот стиль — моя отправная точка, когда дело доходит до написания медленного металла, то есть гитарных песен с меланхоличными и мрачными мелодиями.

В течение многих лет я писал рифы и (гораздо больше) без какого-либо реального намерения, так что, когда Vibeke проявила интерес к песням, имело смысл использовать их в качестве основы для новой группы. Затем мы просмотрели материал, определились с первоначальными восемью песнями и внесли некоторые завершающие коррективы, прежде чем Vibeke вдохнула в них новую жизнь. Потом Sareeta вывела эти песни на новый уровень благодаря своей скрипке. Она не стала симфонической — это все еще чистый дум-металл — и я не могу дождаться, когда вы, в конце концов, ее услышите!»

Former TRISTANIA Singer VIBEKE STENE Teams Up With Ex-BORKNAGAR Drummer ASGEIR MICKELSON In VEIL OF SECRETS






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