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Veil Of Secrets

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
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Видео с текстом от VEIL OF SECRETS



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"The Last Attempt", официальное видео с текстом от проекта VEIL OF SECRETS, в состав которого входят бывшая вокалистка TRISTANIA Vibeke Stene и бывший ударник BORKNAGAR Asgeir Mickelson, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома проекта, "Dead Poetry", выходящего тридцатого ноября на Crime Records.




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