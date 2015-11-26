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Видео с текстом от VEIL OF SECRETS
"The Last Attempt", официальное видео с текстом от проекта VEIL OF SECRETS, в состав которого входят бывшая вокалистка TRISTANIA Vibeke Stene и бывший ударник BORKNAGAR Asgeir Mickelson, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома проекта, "Dead Poetry", выходящего тридцатого ноября на Crime Records. |
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