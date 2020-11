Видео с текстом от VEIL OF SECRETS

сегодня



"The Last Attempt", официальное видео с текстом от проекта VEIL OF SECRETS, в состав которого входят бывшая вокалистка TRISTANIA Vibeke Stene и бывший ударник BORKNAGAR Asgeir Mickelson, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома проекта, "Dead Poetry", выходящего тридцатого ноября на Crime Records.







