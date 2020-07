14 июл 2020



Новое видео SHINING BLACK



"Boogeyman", новое видео группы SHINING BLACK, в состав которой входят Mark Boals (Yngwie Malmsteen, Ring Of Fire, Royal Hunt) и Olaf Thorsen (Labyrinth, Vision Divine), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Shining Black", выход которого запланирован на десятое июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"The House Of The Fallen Souls"

"Boogeyman"

"My Life"

"A Sad Song"

"Shining Black"

"Just Another Day"

"Where Are Your Gods"

"The Carousel"

"The Day We Said Goodbye"

"We Fall"











