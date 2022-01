сегодня



Новое видео SHINING BLACK



"Postcards From The End Of The World", новое видео группы SHINING BLACK, в состав которой входят Mark Boals (Yngwie Malmsteen, Ring Of Fire, Royal Hunt) и Olaf Thorsen (Labyrinth, Vision Divine), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Postcards From The End Of The World", выход которого намечен на Frontiers Music Srl 18 марта.



Трек-лист:



"Postcards From The End Of The World"

"Higher Than The World"

"We Are Death Angels"

"Summer Solstice Under Delphi's Sky"

"Like Leaves In November"

"A Hundred Thousand Shades Of Black"

"Faded Pictures Of Me"

"Mirror Of Time"

"Fear And Loathing"

"Time Heals, They Say"







+1 -1



просмотров: 275