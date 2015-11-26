Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 42
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*Бивис и Баттхед возвращаются! 24
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 23
*Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAG... 16
[= ||| все новости группы



*

Agathodaimon

*



14 июл 2020 : 		 AGATHODAIMON на Napalm Records

23 авг 2013 : 		 Новое видео AGATHODAIMON

25 май 2013 : 		 Новая песня AGATHODAIMON

23 апр 2013 : 		 Новый альбом AGATHODAIMON выйдет в июне

17 авг 2010 : 		 AGATHODAIMON поменяли гитариста

1 мар 2009 : 		 Трек-лист нового альбома AGATHODAIMON

19 фев 2009 : 		 Новая песня AGATHODAIMON

11 фев 2009 : 		 Обложка нового диска AGATHODAIMON

14 янв 2009 : 		 Дата выхода нового альбома AGATHODAIMON

12 май 2007 : 		 Новый состав AGATHODAIMON

12 янв 2007 : 		 AGATHODAIMON остались без фронтмена

3 авг 2006 : 		 AGATHODAIMON объявили нового басиста

22 апр 2006 : 		 Из AGATHODAIMON ушел басист

14 июл 2005 : 		 AGATHODAIMON записывают новый альбом

5 окт 2003 : 		 AGATHODAIMON приступили к пре-продукции

14 ноя 2001 : 		 Agathodaimon - новый альбом
| - |

|||| 14 июл 2020

AGATHODAIMON на Napalm Records



*
zoom
*
* *
AGATHODAIMON объявили о заключении контракта с Napalm Records, на котором состоится релиз нового альбома.

Sathonys: «Мы с гордостью сообщаем, что заключили контракт с Napalm Records! Как некоторые из вас знают, AGATHODAIMON долгое время не функционировали. Мы работали над воссоединением в течение многих месяцев, чтобы вернуться в форму, и когда мы наконец почувствовали себя готовыми и объявили о возвращении в феврале, мы надеялись найти хорошего партнёра, чтобы выпустить наш следующий альбом. Тем не менее, я не ожидал, что с нами сразу же свяжется лейбл Napalm, который так впечатляюще развивается на протяжении последних десятилетий. Не только имеющий возможность подписывать соглашения со множеством отличных групп, но и собравший за это время удивительную команду специалистов, полностью преданных и увлечённых металлом. Так что теперь мы здесь и не можем не радоваться тому, что попали в их реестр. Мы с нетерпением ждём работы с этими ребятами!»



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 162

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом