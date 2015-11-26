14 июл 2020



AGATHODAIMON на Napalm Records



AGATHODAIMON объявили о заключении контракта с Napalm Records, на котором состоится релиз нового альбома.



Sathonys: «Мы с гордостью сообщаем, что заключили контракт с Napalm Records! Как некоторые из вас знают, AGATHODAIMON долгое время не функционировали. Мы работали над воссоединением в течение многих месяцев, чтобы вернуться в форму, и когда мы наконец почувствовали себя готовыми и объявили о возвращении в феврале, мы надеялись найти хорошего партнёра, чтобы выпустить наш следующий альбом. Тем не менее, я не ожидал, что с нами сразу же свяжется лейбл Napalm, который так впечатляюще развивается на протяжении последних десятилетий. Не только имеющий возможность подписывать соглашения со множеством отличных групп, но и собравший за это время удивительную команду специалистов, полностью преданных и увлечённых металлом. Так что теперь мы здесь и не можем не радоваться тому, что попали в их реестр. Мы с нетерпением ждём работы с этими ребятами!»





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