Новое видео AGATHODAIMON



Napalm Records опубликовали видео к новому треку AGATHODAIMON, "Kyrie / Gloria". Он будет включен в новую студийную работу The Seven, выходящую 18 марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 LP Gatefold Ocean Blue

- 1 CD Digipak + T-Shirt Bundle (Napalm Records exclusive)

- 1 CD Digipak

- Digital Album



Трек-лист:



"La Haine"

"Ain't Death Grand"

"Wolf Within"

"Ghosts Of Greed"

"Mother Of All Gods"

"Estrangement"

"In My Dreams (Part 1 - Prelude)"

"In My Dreams (Part 2 - In Bitterness)"

"Kyrie / Gloria"

"The Divine" http://www.agathodaimon.de







