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Æther Realm

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Переиздание ÆTHER REALM выйдет в сентябре



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Одиннадцатого сентября Napalm Records переиздадут альбом ÆTHER REALM "Tarot" 2017 года, включая бонус-трек "The Magician", ранее доступный только в виде сингла. В честь этого события группа представила концертное видео на композицию “Death”. Альбом будет доступен в следующих вариантах:

- CD Digipak
- 2LP Gatefold Creamy White
- 2LP Gatefold Marble Red/Black
- CD + Shirt Bundle

Трек-лист:

"The Fool"
"Tarot"
"The Tower"
"King Of Cups" (feat. Chris Bowes)
"Death"
"The Chariot"
"The Devil"
"The Emperor"
"Strength"
"Temperance"
"The Sun, The Moon, The Star"
"The Magician" (Bonus Track)

AETHER REALM To Reissue Tarot Album In September In Several Brand New, Unique Formats;



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