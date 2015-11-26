Переиздание ÆTHER REALM выйдет в сентябре

Одиннадцатого сентября Napalm Records переиздадут альбом ÆTHER REALM "Tarot" 2017 года, включая бонус-трек "The Magician", ранее доступный только в виде сингла. В честь этого события группа представила концертное видео на композицию “Death”. Альбом будет доступен в следующих вариантах:
- CD Digipak
- 2LP Gatefold Creamy White
- 2LP Gatefold Marble Red/Black
- CD + Shirt Bundle
Трек-лист:
"The Fool"
"Tarot"
"The Tower"
"King Of Cups" (feat. Chris Bowes)
"Death"
"The Chariot"
"The Devil"
"The Emperor"
"Strength"
"Temperance"
"The Sun, The Moon, The Star"
"The Magician" (Bonus Track)
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