12 сен 2020



Обучающее видео от ÆTHER REALM



Одиннадцатого сентября Napalm Records переиздали альбом ÆTHER REALM "Tarot" 2017 года, включая бонус-трек "The Magician", ранее доступный только в виде сингла. В честь этого события группа представила обучающее видео к “The Sun, The Moon, The Star”. Альбом доступен в следующих вариантах:



- CD Digipak

- 2LP Gatefold Creamy White

- 2LP Gatefold Marble Red/Black

- CD + Shirt Bundle



Трек-лист:



"The Fool"

"Tarot"

"The Tower"

"King Of Cups" (feat. Chris Bowes)

"Death"

"The Chariot"

"The Devil"

"The Emperor"

"Strength"

"Temperance"

"The Sun, The Moon, The Star"

"The Magician" (Bonus Track)







