Новое видео SIMON COLLINS



"Becoming Human", новое видео SIMON'a COLLINS'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Becoming Human", выходящего четвертого сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Into The Fray"

"Becoming Human"

"The Universe Inside Of Me"

"Man Made Man"

"This Is The Time"

"Thoughts Become Matter"

"I Will Be Waiting"

"No Love"

"Living In Silence"

"40 Years"

"So Real"

"Dead Ends"







