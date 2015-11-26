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Simon Collins

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Новая песня SIMON COLLINS



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"The Universe Inside Of Me", новая песня группы SIMON COLLINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Becoming Human, выход которого запланирован на четвертое сентября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Into The Fray"
"Becoming Human"
"The Universe Inside Of Me"
"Man Made Man"
"This Is The Time"
"Thoughts Become Matter"
"I Will Be Waiting"
"No Love"
"Living In Silence"
"40 Years"
"So Real"
"Dead Ends"

SIMON COLLINS Streaming New Song "The Universe Inside Of Me"



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