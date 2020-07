сегодня



Музыканты ADRENALINE MOB, WHITESNAKE, SAVATAGE и SOTO почтили память DAVID Z. (Дэвида Заблидовски) исполнив кавер-версию классического трека DOOBIE BROTHER "Listen To The Music". Четырнадцатого июля The David Z Foundation представили третью кампанию по сбору средств. В событии приняли участие Dee Snider, Mikkey Dee, Mike Portnoy, Rikki Rockett, Jeff Scott Soto, Don Dokken, Joel Hoekstra, Chris Caffery, Tiffany, Eddie Trunk, Charlie Benante, Richie Kotzen, John Moyer, Russell Allen, Alex Skolnick, Chuck Wright, James LoMenzo, Dug Pinnick, Ra Diaz, Carla Harvey, Chris Jericho, Sean McNabb, Ira Black, Eric Martin, Ron “Bumblefoot” Thal, Bret Michaels, Nuno Bettencourt, Bruce Kulick и многие другие.



Дэвид Заблидовски погиб в аварии во время тура ADRENALINE MOB в 2017 году.

