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Есть ли шансы у ADRENALINE MOB ?



В рамках недавней беседы с Russell'ом Allen'ом у него спросили, есть ли шансы того, что ADRENALINE MOB вернутся к активной деятельности, на что он ответил:



«Нет, я не думаю, что мы будем продолжать деятельность. Может быть, будет что-то, где... Я не против пересмотреть некоторые музыкальные идеи, может быть, мы сможем что-то сделать... Я никогда не скажу, что закрыл дверь для записи музыки в этом стиле.



Просто есть так много вещей, которые должны были произойти с Dave'ом и этой группой, что я просто не вижу себя способным делать это вживую в плане гастролей и прочего без необходимости... Я просто ещё не в состоянии. Посмотрим, как всё пойдёт, после того, как я займусь другими делами, посмотрим, на каком я этапе, и, возможно, я подумаю об этом ещё разок.



Для меня это шрам на всю жизнь, который будет со мной всегда. И я очень хорошо понимаю, какое влияние это оказывает на семьи тех, кого мы потеряли, и что это значит для них, что группа значит для этих людей. Я очень, очень хорошо понимаю это, и я не собираюсь позорить чью-либо память, делая что-то, что, по моему мнению, может расстроить их. Так что это должно быть то, что устроит всех, и по большей части меня самого».







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