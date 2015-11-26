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Adrenaline Mob

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21 июн 2021 : 		 Есть ли шансы у ADRENALINE MOB?

21 июл 2020 : 		 Музыканты ADRENALINE MOB, WHITESNAKE, SAVATAGE и SOTO почтили память DAVID Z.

14 окт 2018 : 		 Гитарист ADRENALINE MOB выпускает DVD

25 июл 2018 : 		 Музыканты ADRENALINE MOB почтили память басиста и тур-менеджера

24 авг 2017 : 		 Умерла менеджер ADRENALINE MOB

15 авг 2017 : 		 Менеджер ADRENALINE MOB остается в тяжёлом состоянии

21 июл 2017 : 		 У менеджера ADRENALINE MOB ожоги третьей степени

18 июл 2017 : 		 Тур менеджер ADRENALINE MOB остается в критическом состоянии

16 июл 2017 : 		 Гитарист и барабанщик ADRENALINE MOB об аварии

16 июл 2017 : 		 Вокалист ADRENALINE MOB благодарит за поддержку

16 июл 2017 : 		 Полиция опубликовала список пострадавших в аварии ADRENALINE MOB

15 июл 2017 : 		 Погиб басист ADRENALINE MOB

7 июл 2017 : 		 Гитарист MACHINE HEAD присоединился на сцене к ADRENALINE MOB

9 июн 2017 : 		 Обучающее видео от ADRENALINE MOB

3 июн 2017 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

22 май 2017 : 		 Видео с текстом от ADRENALINE MOB

29 апр 2017 : 		 Новое видео ADRENALINE MOB

22 мар 2017 : 		 Новый альбом ADRENALINE MOB выйдет летом

12 мар 2017 : 		 ADRENALINE MOB представили барабанщика

4 мар 2017 : 		 ADRENALINE MOB завершили запись

24 окт 2016 : 		 ADRENALINE MOB готовы к записи

13 апр 2015 : 		 ADRENALINE MOB исполняют CHARLIE DANIELS BAND

25 мар 2015 : 		 ADRENALINE MOB воздали должное барабанщику

24 мар 2015 : 		 Вокалист ADRENALINE MOB о барабанщике

24 мар 2015 : 		 ADRENALINE MOB о смерти барабанщика

23 мар 2015 : 		 Гитарист TWISTED SISTER присоединился к ADRENALINE MOB на сцене
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Есть ли шансы у ADRENALINE MOB?



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В рамках недавней беседы с Russell'ом Allen'ом у него спросили, есть ли шансы того, что ADRENALINE MOB вернутся к активной деятельности, на что он ответил:

«Нет, я не думаю, что мы будем продолжать деятельность. Может быть, будет что-то, где... Я не против пересмотреть некоторые музыкальные идеи, может быть, мы сможем что-то сделать... Я никогда не скажу, что закрыл дверь для записи музыки в этом стиле.

Просто есть так много вещей, которые должны были произойти с Dave'ом и этой группой, что я просто не вижу себя способным делать это вживую в плане гастролей и прочего без необходимости... Я просто ещё не в состоянии. Посмотрим, как всё пойдёт, после того, как я займусь другими делами, посмотрим, на каком я этапе, и, возможно, я подумаю об этом ещё разок.

Для меня это шрам на всю жизнь, который будет со мной всегда. И я очень хорошо понимаю, какое влияние это оказывает на семьи тех, кого мы потеряли, и что это значит для них, что группа значит для этих людей. Я очень, очень хорошо понимаю это, и я не собираюсь позорить чью-либо память, делая что-то, что, по моему мнению, может расстроить их. Так что это должно быть то, что устроит всех, и по большей части меня самого».

RUSSELL ALLEN Doesn





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