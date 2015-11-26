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Freedom Call

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22 июл 2020 : 		 FREEDOM CALL отыграют концерт в августе

28 май 2020 : 		 Онлайн-концерт от FREEDOM CALL

10 окт 2019 : 		 FREEDOM CALL получили награду от лейбла

22 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома FREEDOM CALL

16 авг 2019 : 		 Новая песня FREEDOM CALL

19 июл 2019 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

23 июн 2019 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

29 апр 2019 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в августе

19 окт 2018 : 		 SONJA HÖLLERING в новом видео вокалиста FREEDOM CALL

28 апр 2018 : 		 Новое видео фронтмена FREEDOM CALL

5 фев 2018 : 		 Новое видео сольного проекта фронтмена FREEDOM CALL

2 дек 2017 : 		 Лирик-видео сольного проекта фронтмена FREEDOM CALL

10 ноя 2017 : 		 Вокалист FREEDOM CALL выпускает сольную работу

2 ноя 2016 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

3 сен 2016 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет осенью

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от FREEDOM CALL

25 фев 2015 : 		 FREEDOM CALL выпустят специальную версию "Eternity"

10 фев 2014 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

9 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FREEDOM CALL

29 ноя 2013 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в феврале

13 апр 2013 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

6 апр 2013 : 		 Детали нового релиза FREEDOM CALL

21 фев 2013 : 		 Детали сборника лучших песен FREEDOM CALL

31 окт 2012 : 		 Новый сингл FREEDOM CALL

6 фев 2012 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

21 дек 2011 : 		 Детали нового альбома FREEDOM CALL
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FREEDOM CALL отыграют концерт в августе



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FREEDOM CALL опубликовали следующее сообщение:

«Друзья, привет, мы наконец-то вернулись. Нас пригласили принять участие в Kulturbühne Odenwald, и это никакой не драйв-ин-концерт или трансляция в Интернете. Там вы сможете по полной программе ощутить нашу силу, но с поправками на существующие правила. Не пропустите, количество билетов крайне ограничено».

Событие состоится седьмого августа в Михельштадте, Германия, в Eventlokal Hüttenwerk.

FREEDOM CALL Announce One-Off Live Show For August -



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