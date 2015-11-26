FREEDOM CALL отыграют концерт в августе

«Друзья, привет, мы наконец-то вернулись. Нас пригласили принять участие в Kulturbühne Odenwald, и это никакой не драйв-ин-концерт или трансляция в Интернете. Там вы сможете по полной программе ощутить нашу силу, но с поправками на существующие правила. Не пропустите, количество билетов крайне ограничено».
Событие состоится седьмого августа в Михельштадте, Германия, в Eventlokal Hüttenwerk.
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