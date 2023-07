сегодня



Новое видео FREEDOM CALL



"The M.E.T.A.L. Fest", новое видео группы FREEDOM CALL, доступно для просмотра ниже. Она взята из концертного релиза The M.E.T.A.L. Fest, выход которого запланирован на 14 июля:



"The M.E.T.A.L. Fest"

Intro

"Union Of The Strong"

"Tears Of Babylon"

"Spirit Of Daedalus"

"Sail Away"

"Metal Invasion"

"M.E.T.A.L"

"111 - The Number Of Angels"

"The Ace Of The Unicorn"

"Freedom Call"

"Power And Glory"

"Metal Is For Everyone"

"Warriors"

"Far Away"

"Land Of Light"

Outro http://www.freedom-call.net







+1 -0



просмотров: 243