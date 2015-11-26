Новая песня SPELLBOOK

"Wands To The Sky", новая песня группы SPELLBOOK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Magick & Michief, выход которого запланирован на 25 сентября на CD, виниле и в цифровом варианте на Cruz Del Sur Music.
Трек-лист:
"Wands To The Sky"
"Black Shadow"
"Ominous Skies"
"Not Long For This World"
"Motorcade"
"Amulet"
"Dead Detectives"
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