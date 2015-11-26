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SpellBook

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Видео с текстом от SPELLBOOK



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"Amulet", новое видео с текстом группы SPELLBOOK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Magick & Michief, выход которого запланирован на 25 сентября на CD, виниле и в цифровом варианте на Cruz Del Sur Music.

Трек-лист:

"Wands To The Sky"
"Black Shadow"
"Ominous Skies"
"Not Long For This World"
"Motorcade"
"Amulet"
"Dead Detectives"

SPELLBOOK Release



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