Видео с текстом от SPELLBOOK



"Amulet", новое видео с текстом группы SPELLBOOK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Magick & Michief, выход которого запланирован на 25 сентября на CD, виниле и в цифровом варианте на Cruz Del Sur Music.



Трек-лист:



"Wands To The Sky"

"Black Shadow"

"Ominous Skies"

"Not Long For This World"

"Motorcade"

"Amulet"

"Dead Detectives"







