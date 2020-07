20 июл 2020



Новое видео WILDERUN



“O Resolution!”, новое видео группы WILDERUN, доступно для просмотра ниже. Эта обновленная версия песни, оригинал которой был включен во второй альбом "Sleep At The Edge Of The Earth". Третий альбом коллектива будет выпущен 17 июля.



Трек-лист:



"The Unimaginable Zero Summer"

"O Resolution!"

"Sleeping Ambassadors Of The Sun"

"Scentless Core (Budding)"

"Far From Where Dreams Unfurl"

"Scentless Core (Fading)"

"The Tyranny Of Imagination"

"When the Fire And The Rose Were On"







+0 -1



( 1 ) просмотров: 113