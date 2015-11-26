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Wilderun

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Новое видео WILDERUN



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“Exhaler”, новое видео WILDERUN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Epigone", релиз которого состоялся седьмого января.

Трек-лист:

"Exhaler"
"Woolgatherer"
"Passenger"
"Identifier"
"Ambition"
"Distraction I"
"Distraction II"
"Distraction III"
"Distraction Nulla"
"Everything In Its Right Place" (Bonus - only on CD & digital)
"Exhaler" (Synth Mix - Bonus - only digital)

WILDERUN вЂ“ вЂњExhalerвЂќ Video Released; Epigone Album Out Now



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