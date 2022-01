сегодня



Новое видео WILDERUN



“Exhaler”, новое видео WILDERUN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Epigone", релиз которого состоялся седьмого января.



Трек-лист:



"Exhaler"

"Woolgatherer"

"Passenger"

"Identifier"

"Ambition"

"Distraction I"

"Distraction II"

"Distraction III"

"Distraction Nulla"

"Everything In Its Right Place" (Bonus - only on CD & digital)

"Exhaler" (Synth Mix - Bonus - only digital)







