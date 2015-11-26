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Кавер-версия DEEP PURPLE от IAN GILLAN



Видео исполнения группой IAN GILLAN кавер-версии композиции DEEP PURPLE “Knockin' At Your Back Door” в 2006 году доступно для просмотра ниже.



Состав:



Ian Gillan — вокал;

Michael Lee Jackson — гитара/музыкальный руководитель;

Dean Howard — гитара;

Rodney Appleby — бас-гитара, бэк-вокал;

Randy Cooke — барабаны;

Joe Mennonna — клавишные, саксофон, бэк-вокал.







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