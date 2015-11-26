Кавер-версия DEEP PURPLE от IAN GILLAN

Видео исполнения группой IAN GILLAN кавер-версии композиции DEEP PURPLE “Knockin' At Your Back Door” в 2006 году доступно для просмотра ниже.
Состав:
Ian Gillan — вокал;
Michael Lee Jackson — гитара/музыкальный руководитель;
Dean Howard — гитара;
Rodney Appleby — бас-гитара, бэк-вокал;
Randy Cooke — барабаны;
Joe Mennonna — клавишные, саксофон, бэк-вокал.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).