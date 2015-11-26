Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 21
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 19
*Новая песня DEEP PURPLE 13
[= ||| все новости группы



*

Ian Gillan

*



20 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от IAN GILLAN

9 окт 2019 : 		 Биография IAN GILLAN выйдет зимой

30 авг 2019 : 		 Концертное видео из нового сборника IAN GILLAN

15 авг 2019 : 		 Концертное видео из нового сборника IAN GILLAN

4 июл 2019 : 		 Вокалист DEEP PURPLE выпустит сборник выступлений "Contractual Obligation"

19 июл 2018 : 		 IAN GILLAN & THE JAVELINS опубликовали лирик-видео

7 май 2018 : 		 IAN GILLAN примет участие в проекте ROCK MEETS CLASSIC

25 окт 2017 : 		 Сборник IAN GILLAN выйдет осенью

10 ноя 2016 : 		 Концертное видео IAN GILLAN с будущим гитаристом IRON MAIDEN

18 окт 2016 : 		 Рассказ о бокс-сете IAN GILLAN

30 ноя 2014 : 		 IAN GILLAN: "Формат MP3 ужасен"

8 сен 2014 : 		 IAN GILLAN исполнил "Smoke On The Water" с гитаристами

11 дек 2010 : 		 Сведение нового альбома IAN'a GILLAN'a проходит в Канаде

12 май 2010 : 		 Выступление IAN'а GILLAN'а с Государственным филармоническим оркестром Армении выйдет на DVD

2 ноя 2009 : 		 Новый тройной концертный диск Ian'a GILLAN'a

7 фев 2009 : 		 Обложка нового альбома IAN'a GILLAN'a
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия DEEP PURPLE от IAN GILLAN



*
zoom
*
* *
Видео исполнения группой IAN GILLAN кавер-версии композиции DEEP PURPLE “Knockin' At Your Back Door” в 2006 году доступно для просмотра ниже.

Состав:

Ian Gillan — вокал;
Michael Lee Jackson — гитара/музыкальный руководитель;
Dean Howard — гитара;
Rodney Appleby — бас-гитара, бэк-вокал;
Randy Cooke — барабаны;
Joe Mennonna — клавишные, саксофон, бэк-вокал.

Watch IAN GILLAN Perform вЂњKnockin' At Your Back DoorвЂќ Without DEEP PURPLE In 2006



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 363

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом