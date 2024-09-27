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Ian Gillan

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IAN GILLAN гордится голым выступлением



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IAN GILLAN в интервью "Metal XS" рассказал об одном особенно запоминающемся концерте, который он отыграл в качестве сольного исполнителя в 2009 году в Феррополисе, музее огромных промышленных машин середины XX века под открытым небом в Графенхайнихене, городе между Виттенбергом и Дессау, Германия:

«Я помню, выступал в Германии, давал сольное шоу с оркестром. Это была катастрофа. Это было в шахте с огромными машинами. Это было похоже на научную фантастику, на Феррополис, как его называют в Германии. Там иногда проводятся большие фестивали. Это была катастрофа. Шёл дождь, и продали мало билетов. Должно было собраться 20 000 человек. Там было 200 или 300 человек. Промоутер поставил сиденья далеко от сцены. На сцене не было никакого укрытия. Не было мониторов. Не было света — только один белый свет на сцене. Один фургон для меня. Ничего для оркестра или музыкантов. Шёл дождь. Мы доиграли до перерыва. Всё было ужасно. Все укрылись под сценой, мокрые, со своими инструментами. Я сидел голым в своём фургоне. Пришёл мой личный ассистент. Моя одежда насквозь промокла. Она сказала: "Кто-то решил подзаработать. Они продают пончо. Смотри, я купила одно для тебя". Как на Ниагарском водопаде, когда садишься в лодку, все надевают прозрачные пластиковые пончо. Я сказал: "Я надену это на сцену во второй половине шоу". И она сказала: "Рискни". Я ответил: "Хорошо, я сделаю это". И я вышел на сцену голым, если не считать этого пластикового пончо, которое было прозрачным. Оркестр встал, понял, что происходит, и начал отжигать. И мы отлично повеселились, потому что мы смеялись над дождем, мы смеялись над обстоятельствами. А зрители все встали со своих мест — их было не так много — и вышли на авансцену, и вдруг мы все оказались вовлечены в эту штуку.

Кто-то снял это на свою камеру, и в тот же вечер это появилось на YouTube. Около полуночи начал звонить телефон. Мой менеджер сказал: "Какого чёрта ты себе позволяешь?" И тут подключился менеджер DEEP PURPLE: 'Что он делает, разрушает репутацию группы?' И тогда я сказал: "Вообще-то, если бы вы были там, вы бы поняли. Но эта камера снимала всё так, что звук и видео были рассинхронизированы из-за расстояния. Освещение было ужасным, оркестр из-за дождя плохо играл. И всё это звучало как какофония абсолютной бессмыслицы. Но если вы были там, вы бы поняли обстоятельства. И именно Салли, мой пресс-секретарь, сказала: "Ian действительно спас положение". Если бы вы просто посмотрели это на YouTube, вы бы подумали, что это худшее, что когда-либо случалось. На самом деле это был один из лучших моментов в моей жизни».




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27 сен 2024
s
sibterminator
Не та дверь, понимать надо.
Like!1
27 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
sibterminator, зайти не в ту дверь ещё можно, главное - не давать в не ту дверь.

просмотров: 620

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