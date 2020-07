сегодня



AS I MAY представили нового барабанщка



AS I MAY объявили о том, что новым барабанщиком группы стал Marko Korhonen. Коллектив также объявил даты нового тура, который состоится в марте:



3 - Indra - Hannover, Germany

4 - Rock Fabrik - Bochum, Germany

5 - Baroeg - Rotterdam, The Netherlands

6 - Belvedere - Namur, Belgium

7 - The Underworld - London, UK

8 - Boule Noire - Paris, France

9 - Rock and Eat - Lyon, France

11 - Hard Club - Porto, Portugal

12 - RCA Club - Lisboa, Portugal

13 - X Club - Sevilla, Spain

14 - Caracol - Madrid, Spain

15 - Bóvedo - Barcelona, Spain

17 - Z-7 - Pratteln, Switzerland

18 - Backstage - München, Germany

19 - Café Central - Weinheim, Germany

20 - Randal Club - Bratislava, Slovakia

21 - Music und Frieden - Berlin, Germany







