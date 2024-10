сегодня



Новая песня AS I MAY



"Never Stop Dreaming", новая песня группы AS I MAY, доступна для прослушивания ниже.



«Все мы являемся большими поклонниками фильмов «Кошмар на улице Вязов». Это были первые настоящие фильмы ужасов, когда мы были детьми. Думаю, возможно, некоторые из нас были слишком молоды, чтобы смотреть эти фильмы, и страдали от кошмаров, поэтому Фредди остается с нами по сей день».











