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Redemptor

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Страна
PolandПольша
Стиль
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|||| сегодня

Новый альбом REDEMPTOR выйдет осенью



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Польская техникал-дэт-металл-группа REDEMPTOR начала запись нового альбома, который, как ожидается, выйдет осенью на Selfmadegod Records. Новая работа будет доступна на CD, виниле и в цифровом формате. Недавно в состав группы вошёл барабанщик Daniel Rutkowski (Hate).

PolandвЂ™s REDEMPTOR To Release New Album This Fall



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