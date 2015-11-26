|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый альбом REDEMPTOR выйдет осенью
Польская техникал-дэт-металл-группа REDEMPTOR начала запись нового альбома, который, как ожидается, выйдет осенью на Selfmadegod Records. Новая работа будет доступна на CD, виниле и в цифровом формате. Недавно в состав группы вошёл барабанщик Daniel Rutkowski (Hate). |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).