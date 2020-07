сегодня



Новый альбом REDEMPTOR выйдет осенью



Польская техникал-дэт-металл-группа REDEMPTOR начала запись нового альбома, который, как ожидается, выйдет осенью на Selfmadegod Records. Новая работа будет доступна на CD, виниле и в цифровом формате. Недавно в состав группы вошёл барабанщик Daniel Rutkowski (Hate).

The Becoming [2005-2011] by REDEMPTOR





