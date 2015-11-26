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Redemptor

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Новое видео REDEMPTOR



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"Potion Of The Skies", новое видео группы REDEMPTOR, в состав которой входят бывшие и нынешние участники DECAPITATED, VADER, HATE, BANISHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Agonia, выходящего на Selfmadegod Records третьего декабря:

"Tectonic Plates"
"Potion Of The Skies"
"TAR"
"Further From Ordeal"
"Excursus Ignis"
"Aurora"
"Debris"
"Wounds Unhealed"
"Les Ruines De Pompei"

REDEMPTOR Feat. Past And Present Members Of DECAPITATED, VADER, HATE, BANISHER, And More To Release Agonia Album In December; "Potion Of The Skies" Video Streaming



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