Новое видео REDEMPTOR

"Potion Of The Skies", новое видео группы REDEMPTOR, в состав которой входят бывшие и нынешние участники DECAPITATED, VADER, HATE, BANISHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Agonia, выходящего на Selfmadegod Records третьего декабря:
"Tectonic Plates"
"Potion Of The Skies"
"TAR"
"Further From Ordeal"
"Excursus Ignis"
"Aurora"
"Debris"
"Wounds Unhealed"
"Les Ruines De Pompei"
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