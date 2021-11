сегодня



Новое видео REDEMPTOR



"Potion Of The Skies", новое видео группы REDEMPTOR, в состав которой входят бывшие и нынешние участники DECAPITATED, VADER, HATE, BANISHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Agonia, выходящего на Selfmadegod Records третьего декабря:



"Tectonic Plates"

"Potion Of The Skies"

"TAR"

"Further From Ordeal"

"Excursus Ignis"

"Aurora"

"Debris"

"Wounds Unhealed"

"Les Ruines De Pompei"







