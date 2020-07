сегодня



Обучающее видео от THE OFFERING



THE OFFERING опубликовали обучающее видео на композицию "Waste Away", которая вошла в дебютную пластинку "Home".



Трек-лист:



“Waste Away”

“Lovesick”

“Ultraviolence”

“A Dance With Diana”

“Failure (S.O.S.)”

“Hysteria”

“Glory”

“Home”







просмотров: 50