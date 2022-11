8 ноя 2022



Новое видео THE OFFERING



"My Heroine”, новое видео группы THE OFFERING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Seeing The Elephant", выход которого состоялся четвертого ноября в следующих вариантах:



- 300x transp. red LP available at CM Distro Wholesale EU and cmdistro.de

- Black LP

- Standard CD Jewelcase

- Digital album



Трек-лист:



"Wasp"

"Ghost Mother"

"Tipless"

"Rose Fire"

"Seeing the Elephant"

"My Heroine"

"Flower Children"

"Tiny Disappointments"

"With Consent"

"Esther Weeps"







