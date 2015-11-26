23 июл 2020



Вокалист GRAVE DIGGER на новом альбоме NECK CEMETERY



Немецкая хэви металл команда NECK CEMETERY выпустит дебютную работу, получившую название Born In A Coffin, девятого октября на Reaper Entertainment. Продюсером материала выступал Martin Buchwalter, ранее работавший с Tankard, Destruction, Tom Angelripper, Paul Di´Anno, Suidakra и многими другими. В качестве гостей в записи материала принимали участие Chris Boltendahl (Grave Digger) и Michael Koch (ex-Atlantean Kodex).







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