Трейлер нового альбома NECK CEMETERY



NECK CEMETERY опубликовали трейлер к новому альбому "Born In A Coffin", выход которого намечен на девятое октября на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



"L.F.I.R.S."

"King Of The Dead"

"Castle Of Fear"

"The Fall Of A Realm"

"Banging In The Grave"

"Feed The Night"

"The Creed"

"Sisters Of Battle"







