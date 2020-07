сегодня



Новое видео FIGHT THE FIGHT



"Dying", новое видео группы FIGHT THE FIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Deliverance, выходящего 18 сентября на Metal Blade Records (Северная Америка) и Indie Recordings (другие страны).



Трек-лист:



"Deliverance"

"Ritual"

"Triggerfinger"

"Calling You Back"

"Pacemaker"

"Dying"

"Pitbull"

"Love"

"Turbo Sex"

"Paradigm"







+1 -0



просмотров: 99