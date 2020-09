сегодня



Видео с текстом от FIGHT THE FIGHT



FIGHT THE FIGHT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Ritual". Она взята из альбома "Deliverance", выходящего 18 сентября на Metal Blade Records (Северная Америка) и Indie Recordings (другие страны).



Трек-лист:



"Deliverance"

"Ritual"

"Triggerfinger"

"Calling You Back"

"Pacemaker"

"Dying"

"Pitbull"

"Love"

"Turbo Sex"

"Paradigm"







