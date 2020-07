сегодня



Видео с текстом от SLEEPING WITH SIRENS



SLEEPING WITH SIRENS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Talking To Myself", которая будет включена в новую версию альбома "How It Feels To Be Lost", выходящего двадцать первого августа на Sumerian Records.



Трек-лист:



01. Leave It All Behind



02. Never Enough



03. How It Feels To Be Lost



04. Agree To Disagree



05. Ghost



06. Blood Lines



07. Break Me Down



08. Another Nightmare



09. PS Missing You



10. Medicine



11. Dying To Believe



12. Talking to Myself



13. Leave It All Behind (Acoustic)



14. Agree To Disagree (Acoustic)



15. Ghost (Acoustic)



















+0 -0



просмотров: 92