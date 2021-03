сегодня



Кавер-версия BLIND MELON от SLEEPING WITH SIRENS



SLEEPING WITH SIRENS опубликовали сразу две кавер-версии — на классику BLIND MELON "No Rain" и Zella Day"Shadow Preachers" (via Sumerian Records), которые войдут в саундтрек к фильму "Paradise City", выходящего 25 марта на Amazon Prime.

























